Pourquoi changer une recette gagnante ? Avec son premier album Dépanneur Pierrette, Sara Dufour était arrivée en 2016 comme une petite tornade sur la scène country grâce à sa gouaille et sa voix qui grince en tournant les coins à pleine vitesse. Ce nouvel album reproduit le succès du premier, toujours sous l’égide du (co)réalisateur Dany Placard, le partenaire de studio idéal — et un Bleuet, comme Dufour. Entre country plus classique (très bon premier extrait Chez Té Mille), balade folk et country rock croustillant (solide Sans rancune Buddé), l’auteure-compositrice-interprète se raconte un peu plus, et dans le détail, sur une chanson comme Baseball, toujours avec sa manière de glorifier le quotidien rural. Aux textes plus légers — à la limite du cliché de l’identité du peuple du Lac —, on préférera la profondeur des chansons de la seconde moitié de l’album, comme J’tu due pour caller l’cube, réflexion sur le retour en région après l’exil en ville, Semi-route, semi-trail, la plus tendrement personnelle, et les deux jolies ballades en fin d’album.



Écoutez Chez Té Mille de Sara Dufour

Sara Dufour ★★★ 1/2 Country Sara Dufour, L-A be