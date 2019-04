Deux frères, PNL

Dans un sens, PNL serait au rap ce que Daft Punk est à la scène électronique : un duo français jaloux de son intimité (jamais d’entrevues) qui fait rayonner sa scène natale à l’échelle internationale. Si ce phénomène rejoint désormais le monde anglo-saxon avec des textes en français, c’est grâce à sa forte identité musicale héritée du style de Drake : une pop plus chantée que rappée, magnifiée par des rythmiques noyées dans le spleen, mais surtout irréprochables — de vrais bons grooves frais de calibre mondial. Sur leur second disque Deux frères, N.O.S et Ademo, enfants de la banlieue parisienne, adoucissent (légèrement…) leurs textes à la vulgarité redondante, ressassent leurs thèmes de prédilection, la contrebande de drogues, les nuits de fête ou d’angoisse, les camarades de la rue, le succès et le fric dont ils jouissent. « On prend l’rap, on l’encule à deux », râle N.O.S. au début de la chanson Celsius ; ce n’est certes pas très élégant, mais cela illustre bien la manière dont le succès que son frère Ademo et lui connaissent bouleverse aujourd’hui la scène rap française.



Écoutez Au DD de PNL

Deux frères ★★★ 1/2 Hip-Hop PNL, QLF Records