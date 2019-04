R3union Live, Uzeb

R3union Live ★★ 1/2 Jazz Uzeb, Norac Records

Groupe phare du jazz fusion (et du Québec) dans les années 1980, Uzeb avait choisi de s’arrêter au faîte de la gloire et au cœur des célébrations du 350e anniversaire de Montréal. C’était en 1992. Rendus au 375e, les membres du trio (Paul Brochu, Michel Cusson et Alain Caron) sont remontés sur scène pour une tournée internationale, ici résumée en neuf titres. On souligne les dates parce que… le son Uzeb apparaît justement pour le moins daté, et cela, malgré l’ajout d’une section de cuivres. Tout ce qui a fait le succès d’Uzeb s’entend sur ce live : la virtuosité étourdissante des trois musiciens ; la chimie de l’ensemble ; la puissance du groove ; la force des solos ; etc. Fort bien. Le problème, toutefois, est que nous ne sommes plus en 1986, alors que tout sur ce disque est destiné à des amateurs nostalgiques d’une époque et du groupe qui l’a marquée. Les convaincus aimeront, mais Uzeb convaincra autrement bien peu de mélomanes attentifs aux 27 dernières années.