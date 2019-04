You Are OK, The Maine

You Are OK, nous intime-t-on, comme pour nous consoler. Cet album au titre implicite est le septième du groupe The Maine (originaire… de l’Arizona). Ce dernier affiche une feuille de route assez impressionnante : chaque album dépassant habituellement le précédent, surtout lorsqu’il est question de forger un son qui fascine et des textes qui inspirent. Partant du même principe, You Are OK se fait à la fois rassurant et libérateur dans ses paroles, tout en offrant un rock aux styles variés. On retrouve les meilleures trames dans le bijou Tears Won’t Cry (Shinjū), ou dans la mélodie pop aux airs mélancoliques de Broken Parts. Cependant, même si You Are OK tient la route sur le plan de la cohésion, il peine à impressionner comme l’ont fait ses prédécesseurs. Il lui manque cette touche magique qui permet à The Maine de toucher si intimement son public. Il se conclut tout de même sur une perle, Flowers on the Grave, qui résume en neuf minutes émouvantes le ton l’album dans son ensemble.



Écoutez Tears Won't Cry (ShinjŪ) de The Maine

You Are OK ★★★ 1/2 POP-ROCK The Maine, 8123