Les P’tites Michu. Opérette d’André Messager

Cette « année Offenbach » ne nous donnant pour l’heure pas grande intégrale à nous mettre sous la dent, il n’y a, dès lors que l’on considère que la désaffection de l’opérette est une injustice, plus guère de raisons de manquer la résurrection des P’tites Michu (des deux « soeurs » Michu, l’une — mais laquelle ? — est la fille d’un marquis), très honorable opérette de Messager (1853-1929). La réalisation soignée sous l’égide du Centre de musique romantique française est gage de sérieux, mais le produit s’avère frustrant par sa nature, puisqu’un spectacle aussi théâtral (alternant airs, ensembles et dialogues) méritait, voire nécessitait le DVD (il suffit de penser à la Belle Hélène d’Offenbach avec Felicity Lott : la moitié de l’impact comique au moins y est visuel). Il y avait pourtant une source, puisque cette troupe très cohérente a monté ce spectacle en scène, une version apparemment actualisée, ce qui explique le ton « très peu XIXe siècle » des protagonistes. Enregistrement un peu sec pour un document sans concurrence, évidemment.



Les P’tites Michu ★★★ 1/2 Classique Opérette d’André Messager. Compagnie Les Brigands, Orchestre des Pays de la Loire, Pierre Dumoussaud. Palazzetto Bru Zane BZ 1034.