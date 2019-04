Offenbach Colorature, Jodie Devos (soprano)

2019 marque le bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach (1819-1880), né à Cologne et devenu à Paris le roi de l’opérette. Certes l’année est encore longue, mais en général, les commémorations de ce type sont plutôt précédées par les parutions discographiques. À cette aune, le programme « Offenbach Colorature », édité par Alpha et composé en collaboration avec le Centre de musique romantique française, survole de très haut les propositions récentes. Le partenariat avec la Fondation Bru Zane est à l’origine de la grande originalité du programme, avec des airs de rares ouvrages tels Boule de neige, Les bavards, Fantasio, Le roi carotte, Mesdames de la Halle. Plusieurs partitions ont été spécialement éditées pour l’occasion. De plus, il ne s’agit pas d’une suite de vains airs de « cocotte » à suraigus, mais d’un vrai beau récital vocal bourré de superbes découvertes par une admirable jeune chanteuse accompagnée de manière précise et attentive. En matière de pertinence, de musicalité et d’originalité, c’est un tour du chapeau.



Écoutez Offenbach Colorature par Jodie Devos, l'Orchestre de la radio de Munich et Laurent Campellone