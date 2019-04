Nous sommes Gold (musique originale), Philippe B

Curieux objet que cette collection de sept chansons originales composées par Philippe B pour le nouveau long métrage de son ami Éric Morin, Nous sommes Gold. La discographie de l’auteur-compositeur-interprète le destinait à une bande originale de film en bonne et due forme, orchestrale et impressionniste. Le scénario de Morin imposait toute autre chose puisque les personnages principaux formaient un groupe indie rock baptisé Gold, lequel interprète — en anglais, avec la voix d’Emmanuel Schwartz, sauf la très belle Les disparus, chantée par Monia Chokri — les chansons de Philippe. D’inspiration cold wave britannique, le rythme linéaire et les guitares à l’avenant, les chansons distillent une noirceur certaine qui ne se fait pas au détriment des mélodies. Coup de coeur pour Light On et le choeur des voix de Schwartz et Chokri au refrain, pour le shoegaze instrumental de Skate Song, ainsi que pour la ballade Les disparus, qui aurait pu figurer sur un des albums du compositeur.



Nous sommes Gold (musique originale) ★★★ 1/2 Rock Philippe B, Bonsound