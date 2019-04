Come What May, Joshua Redman Quartet

Come What May ★★★★ Jazz Joshua Redman Quartet, Nonesuch

À la fiche des projets actifs du saxophoniste Redman, on trouvera une multitude de quartets : le Joshua Redman Quartet ; les palpitants groupes Still Dreaming et James Farm. Le format lui va, il en maîtrise tenants, aboutissants — et toutes les notes entre les deux. Come What May nous ramène donc Aaron Godberg (piano), Reuben Rogers (contrebasse) et Gregory Hutchinson (batterie) autour de Redman, figure centrale du jazz depuis 25 ans. Ce groupe tourne certes beaucoup, mais il s’agit néanmoins de son premier disque depuis… 2001. Nulle rouille ici : plutôt une cohésion totale, des échanges fluides, une dynamique vibrante. Tout tombe en place autour d’un répertoire (sept compositions de Redman) qui fait une sorte de panorama du jazz contemporain : équilibre dans le ton, la cadence, les couleurs. Le lyrisme éloquent de Redman s’exprime dans les ballades, mais c’est encore dans le mordant des tempos relevés qu’on l’apprécie au mieux.