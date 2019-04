Les flâneurs

Les mots de Michka Saäl

On s’ennuie de la brillante et allumée Michka Saäl, cinéaste et scénariste québécoise d’origine juive tunisienne disparue le 9 juillet 2017. Celle qui a réalisé le documentaire L’arbre qui dort rêve à ses racines écrivait aussi. La lune des coiffeurs, publié de façon posthume aux Éditions du Loin, tout en fragments de vie sensibles et intelligents, gorgé de références culturelles, entre Tunis, Paris, Montréal et ailleurs révèle une plume vibrante et un sens aigu de l’observation et de l’introspection qui nous font regretter qu’elle n’ait pas publié davantage.