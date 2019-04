Le Festival d’été de Québec, de Slipknot à Mariah Carey

Le Festival d’été de Québec a dévoilé la plupart de ses têtes d’affiche mercredi. Parmi elles, on note le passage sur les plaines d’Abraham du groupe Blink-182, la chanteuse Mariah Carey — dans un concept de bal des finissants —, Imagine Dragons, Alt-J, en plus de la tournée d’adieu des rockeurs de Lynyrd Skynyrdet de Slipknot. La « carte blanche » annuelle du Festival d’été sera confiée à Éric Lapointe. Le festival, qui se déroule du 4 au 14 juillet, présentera une longue soirée rap le 13 juillet avec pas moins de sept artistes bout à bout, dont Loud et Koriass. Coeur de Pirate, Claude Dubois, Buddy Guy, Kygo,Twenty One Pilots etJean-Michel Blaisseront aussi de la vaste programmation.