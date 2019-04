Le Montreal Jubilation Gospel Choir en pause

La célèbre chorale du Montreal Jubilation Gospel Choir (MJGC) se met « en pause » jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un nouveau directeur. L’actuel directeur (et fondateur) du groupe, Trevor W. Payne, a annoncé mardi qu’il doit se « retirer complètement » de la chorale pour des raisons de santé. M. Payne avait déjà annoncé sa retraite l’an dernier, mais souhaitait rester en poste jusqu’à l’arrivée de son successeur. « Après 37 ans de production et de direction de la chorale, je suis maintenant les ordres d’un médecin de ralentir et me reposer », a-t-il indiqué par communiqué. Le traditionnel concert de Noël est déjà annulé. Le MJGC a fait paraître 12 albums au fil des ans, et a notamment partagé la scène avec Ray Charles et Céline Dion.