Ilana (The Creator), Mdou Moctar

Il y a quelques semaines, dans cette rubrique, nous passions en revue le disque d’Ahmed Ag Kaedy, oeuvre d’une sobre beauté. Attardons-nous à un autre artiste qui explore les potentialités de la guitare touareg, mais dans un tout autre registre. Mdou Moctar, basé à Agadez au Niger, présente Ilana (The Creator), son premier album studio enregistré avec un groupe. Tel un virevent chromé qui tourbillonne vite et fait rejaillir sa lumière scintillante partout autour, l’instrument de Moctar (gaucher comme Hendrix) est métallique et plaintif comme le meilleur du blues touareg, mais également rassembleur comme les tubes classic rock les plus racoleurs. Mdou Moctar, né dans une famille de fervents croyants du Sahara, n’a pas grandi avec Van Halen ou ZZ Top (Tarhatazed, Wiwasharnine). Il faut croire que la langue du rock est universelle. Moctar, qui partage son temps entre être rock star internationale et être chanteur de noces local, signe son oeuvre la plus léchée à ce jour, une vitrine psychédélique des possibles de la Stratocaster.





Ilana (The Creator) ★★★ 1/2 Mdou Moctar, Sahel Sounds