Ancestral Recall, Christian Scott aTunde Adjuah

Projet hautement ambitieux et porteur, Ancestral Recall se révèle la proposition la plus aboutie du formidable trompettiste américain Christian Scott. Jamais loin du champ politique, Scott plante sa musique — et sa trompette cosmique — au carrefour de tout ce qui unit les musiques noires : nous sommes ici autant en Afrique qu’en territoire hip-hop. La démarche de Scott vise à « décoloniser » les sonorités, à « codifier une nouvelle tradition folk », à créer « un assortiment national de rythmes » à partir des points de convergence qui existent entre les musiques ouest-africaines, caraïbes, autochtones ou afro-américaines, le tout étant marié à des gabarits rock ou trap — on résume. Mais nul charabia ici : entre ces objectifs intellectuels, le syncrétisme musical triomphe. Album fondamentalement rythmique, Ancestral Recall foisonne aussi de textures sonores et de mélodies fortes. On ajoute les mots du poète et rappeur Saul Williams, et le résultat relève du grand.



Ancestral Recall ★★★★ 1/2 Christian Scott aTunde Adjuah, Ropeadope