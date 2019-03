Le bassiste Michel Lamothe est décédé

Photo: Capture d'écran YouTube

Michel Lamothe, le premier bassiste du groupe rock Offenbach, est décédé lundi à l’âge de 71 ans. Vers la fin des années 1960, il fondait le groupe Les Gants blancs, avec Gerry Boulet, Denis Boulet et Jean Gravel, qui se renommera par la suite Offenbach. En 1977, il a quitté le groupe et fondé Corbeau, auquel se joindra rapidement la chanteuse Marjo. Câline de blues, une pièce d’Offenbach composée par Michel Lamothe et Gerry Boulet, a été intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2015. Né à Saint-Hyacinthe le 21 avril 1948, Michel Lamothe était le fils de la légende du country québécois Willie Lamothe.