sleepless in __________, Epik High

Epik High, renommé trio hip-hop de la scène du genre en Corée du Sud, en est maintenant à 16 ans d’existence avec près d’une dizaine de disques à son actif. Ayant développé à travers les années un style plutôt uniforme — sans pour autant être ennuyant, ou même redondant —, le groupe refait surface après s’être refait une beauté. Manifestement, sleepless in __________ prouve qu’un tel exploit peut encore survenir, même après des années à exploiter le même filon. Collection de sept chansons centrées autour du thème de l’insomnie, l’album navigue entre langues coréenne et anglaise avec facilité, cadré par une trame lo-fi tantôt envoûtante (notamment sur No Different, qui accueille la merveilleuse voix R&B de la Malaisienne Yuna au refrain), tantôt entraînante (on pense à Eternal Sunshine et à sa touche de jazz). Néanmoins, ce qui rend sleepless magique, ce sont ses textes crus, déchirants et sincères, qui touchent, peu importe la langue qui les porte.



Écoutez Lovedrunk

sleepless in __________ ★★★★ Hip-hop Epik High, Indépendant