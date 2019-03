To Believe, The Cinematic Orchestra

Douze années se sont écoulées depuis Ma Fleur, le dernier album du projet du duo britannique The Cinematic Orchestra. Assez pour se faire oublier… jusqu’à ce que l’on découvre les sept superbes compositions nouvelles de l’album To Believe. Convaincant retour ! Le plus épatant, c’est que Jason Swinscoe n’a absolument rien changé à sa formule depuis Ma Fleur, ce qui révèle le caractère intemporel de son travail. Les orchestrations de cordes bien dosées (bon boulot du Californien Miguel Atwood-Ferguson), les rythmiques cool jazz tirant vers le house atmosphérique, les mélodies soul poussées par les voix de Moses Sumney sur l’acoustique et poignante chanson-titre, de Tawiah sur l’angélique Wait for Now/Leave the World et de la collaboratrice de longue date Heidi Vogel, dont on savoure la voix ambrée sur les douze minutes de A Promise en finale. Autre collaborateur favori, le poète et MC Roots Manuva s’avère à point sur la tendue A Caged Bird/Imitation of Life, l’une des plus puissantes de To Believe.

To Believe ★★★★ Électronique The Cinematic Orchestra, Ninja Tune