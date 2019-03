Charles Munch, «The Complete Recordings on Warner Classics»

Ce coffret de la fin 2018 mérite qu’on en détaille le contenu, car le titre ne veut pas dire grand-chose, Charles Munch n’ayant pas connu ou travaillé avec Warner. Par l’entremise du regroupement d’étiquettes, on s’attend légitimement à y trouver les enregistrements Munch-Orchestre de Paris d’EMI et les quatre essentiels disques Erato (Roussel, Honegger, Dutilleux, concertos de Lalo et Saint-Saëns avec Navarra) regroupés ici en trois disques. C’est bien le cas. L’immense intérêt vient cependant des CD 7 à 13, qui regroupent enfin, pour les amateurs d’enregistrements historiques et de sons français perdus, les vieilles cires Pathé, Columbia et Gramophone de la période française 1935 à 1949 du chef alsacien. Ces incunables, parmi lesquels L’empereur avec Marguerite Long, une Fantastique de 1949, La danse des morts de Honegger avec Jean Louis Barrault en récitant en 1941, Ravel et Debussy gravés à Paris en 1942, avaient été publiés de manière éparse par des étiquettes spécialisées plus ou moins fiables (Dutton, Lys). Les voici archivés.



Charles Munch ★★★★ Classique « The Complete Recordings on Warner Classics », Warner 13 CD 0190295611989