Le fruit du hasard, Stefie Shock

À maintenant 50 ans, Stefie Shock garde le cap sur ce premier album original en cinq ans intitulé Le fruit du hasard : fan de disco, de grooves latins, de reggae et de bonne pop radiophonique qu’il nous sert comme toujours avec sa voix grave. Du Stefie Shock pur jus, les cuivres qui punchent toujours au bon moment, comme sur la chanson-titre et Avec ou sans toi, qui semblent annoncer les journées chaudes à venir. Or, en dix petites chansons, l’auteur-compositeur-interprète arrive encore avec quelques idées neuves, ou en tout cas avec l’intention de pousser un peu plus loin sa conception de la pop. À commencer par l’excellent flash deAs-tu deux minutes, chanson construite autour d’un échantillon du classique de Pauline Julien ; surRaspberries, Stefie Shock plonge tête première dans le house énergique, à grand renfort de pistons synthétiques et avec l’aide de la comédienne Sonia Cordeau, qui interprète le refrain — on la retrouvera plus tard sur la charmante ballade rétro Bye Bye Bye.



Le fruit du hasard ★★★ 1/2 Pop Stefie Shock, Coyote Records