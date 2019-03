Pianoforte contre «War Requiem»

Deux propositions de concert fortes mercredi à Montréal, avec Andreas Staier et Alexander Melnikov dans le nectar de la musique pour piano à quatre mains de Schubert sur le pianoforte Erard de la salle Bourgie et, à la Maison symphonique de Montréal, le War Requiem de Britten, déployé par les 450 instrumentistes et choristes du Conservatoire sous la direction de Jacques Lacombe lors d’un concert-marathon comprenant en première partie des oeuvres de Hétu et Korngold.