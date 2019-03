Les musiciens de l’Orchestre symphonique de Chicago en grève

Chicago — Les membres de l’Orchestre symphonique de Chicago, l’un des plus renommés des États-Unis, se sont mis en grève lundi après 11 mois de discussions salariales infructueuses. Les musiciens affirment que leur employeur cherche à rogner leurs salaires et autres avantages sociaux, malgré des revenus à la hausse. « La direction essaie de réduire nos prestations de base et de mettre fin à nos droits garantis à la retraite, ce qui affecterait nos membres et présenterait un danger pour l’avenir même de l’orchestre », a déclaré le bassiste Steve Lester, qui mène les négociations au nom des musiciens. Ces derniers prévoient de tenir un piquet de grève devant le centre symphonique de Chicago jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. Le conseil d’administration de l’orchestre s’est dit déçu par ce mouvement de grève, en plein coeur de la saison. Il juge les exigences des musiciens « déraisonnables et préjudiciables pour l’avenir de l’orchestre à long terme ». Alors que le prochain concert est programmé mardi, Helen Zell, présidente du conseil d’administration, a assuré qu’aucune annulation n’était prévue jusqu’ici. Le directeur musical de l’orchestre, l’Italien Riccardo Muti, a de son côté apporté son soutien aux grévistes. « Je comprends leurs besoins et la façon dont ils devraient être traités, eux qui comptent parmi les meilleurs musiciens au monde, a-t-il écrit dans un courrier au conseil d’administration. J’espère que l’on offrira aux artistes la tranquillité et la sérénité dont ils ont besoin pour effectuer leur travail », a-t-il ajouté.