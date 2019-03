Le concert de Massive Attack reporté

Photo: Marten Van Dijl ANP / AFP

Le concert du groupe britannique Massive Attack prévu lundi à la salle Wilfrid-Pelleter de la Place des Arts sera reporté à l’automne 2019, tout comme la douzaine d’autres dates prévues en Amérique du Nord « en raison de maladie » a annoncé vendredi le groupe Evenko dans un communiqué de presse. Formé en 1988, Massive Attack a marqué les années 90 en devenant l’un des fers de lance de cette scène britannique baptisée trip-hop ; le trio, aujourd’hui réduit à deux membres (Robert « 3D » Del Naja et Grant « Daddy G » Marshall), présentait une tournée soulignant le 20e anniversaire de la parution du troisième album du groupe, Mezzanine. Une réédition de l’album sur lequel on retrouve les simples Teardrop, Inertia Creeps et Angel sera commercialisée le 19 avril prochain et comprendra huit versions dub inédites des chansons de l’album réalisées par le vétéran Mad Professor.