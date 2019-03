Concert baroque pour la Journée des femmes

Le Studio de musique ancienne de Montréal présente ce vendredi à 19 h 30, à l’église Saint-Léon-de-Westmount, L’Italie baroque au féminin, un programme dirigé par Suzie LeBlanc, placée à la tête d’un choeur et d’un ensemble instrumental entièrement féminins. Au programme, des oeuvres sacrées de compositrices italiennes des XVIe et XVIIe siècles : l’incontournable Barbara Strozzi, mais aussi Leonora d’Este (fille de Lucrèce Borgia), Isabella Leonarda, Raphaella Aleotti, Lucrezia Vizzana et Margarita Cozzolani.