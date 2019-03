Le compositeur Mikis Theodorákis hospitalisé

Photo: Petros Giannakouris Associated Press

Athènes — Mikis Theodorákis, l’un des plus célèbres compositeurs grecs, auteur notamment de la bande originale du film « Zorba le Grec », est hospitalisé depuis une semaine à Athènes après un malaise cardiaque, a-t-on appris jeudi de source hospitalière. Ces dernières années, l’homme de 93 ans a été soigné à plusieurs reprises pour des problèmes cardiaques. Outre sa reconnaissance en tant que compositeur, il est considéré comme une figure emblématique de la vie politique grecque : résistant contre les nazis, militant communiste lors de la guerre civile (1946-1949) et combattant contre la dictature des colonels (1967-1974), l’une des périodes les plus sombres de l’histoire contemporaine grecque.