Trio Tapestry, Joe Lovano

Voilà un album d’immersion : sans une écoute attentive, on passe à côté du sujet — par mesure d’efficacité, le port du casque d’écoute est ainsi chaudement recommandé. Un album profondément atmosphérique, ont relevé plusieurs médias spécialisés (et enthousiastes). Profondément ancré dans l’esthétique de l’étiquette ECM, ajouterons-nous en notant que c’est le premier disque du saxophoniste Joe Lovano pour la maison allemande (il a longtemps été chez Blue Note, à distiller un post-bop autrement musclé). Lapianiste Marilyn Crispell et le batteur Carmen Castaldi accompagnent le géant Lovano dans un projet aux accents avant-gardistes : beaucoup de silences et d’éléments intangibles autour de séquences plus concrètes, le tout créant un univers sonore très ouvert. C’est énigmatique, parfois très beau, parfois confondant dans ce dépouillement « rythmé » de gong chinois. Pour référer au titre, on parlera d’une tapisserie aux motifs subtils, pleine de détails fins.



Trio Tapestry ★★★★ Jazz Joe Lovano, ECM