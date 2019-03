The Glimmer, Fredric Gary Comeau

En revenant à la langue anglaise, le poète, auteur, compositeur et interprète d’origine acadienne Fredric Gary Comeau rappelle à notre douce mémoire son excellent Hungry Ghosts,qu’Audiogram avait édité en 2002. The Glimmer, cinquième album en carrière, a cependant plus de chien, de mordant, qu’il y a 17 ans. Mettons cela sur le compte des quelque 15 années d’expérimentation rock passées, et sur la fameuse réalisation d’Alexis Martin et de François Richard. Donnant une dimension à la fois brute et sophistiquée à cet album sanguin, le tandem souffle sur les braises lyriques du poète, dont la voix rappellera encore celles de Lou Reed et de Leonard Cohen, alors qu’Andrea Lindsay joint la sienne sur deux des plus belles de l’album, la ballade country Out for Blood et l’envoûtante envolée rock When This Fever Breaks. Ailleurs, c’est le timbre d’Alexandre Désilets et les guitares, superbes, de Joe Grass qui suivent l’ombre de Gary Comeau, laissant dans leur sillage des traces de jazz, de folk et de dub.

The Glimmer ★★★ 1/2 Chanson Fredric Gary Comeau, indépendant