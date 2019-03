Bach: Sonates nos 1 et 2, Hilary Hahn

En 1997, Sony Classical annonçait la mise sous contrat d’une violoniste adolescente américaine. Lorsque le programme du premier CD de cette jeune fille de 16 ans — Partitas nos 2 et 3 et 3e Sonate pour violon seul de Bach — a été révélé, nous étions nombreux dans le métier à penser que les limites de la témérité ou de l’inconscience venaient d’être franchies. Puis est venu un CD qui a aplani les réticences et révélé un incroyable talent et une maturité musicale précoce. C’était il y a 20 ans. Devenue une star du violon, Hilary Hahn n’a jamais enregistré les trois autres oeuvres pour violon seul. Pour son nouvel éditeur, voici le complément. Chose rare, Hilary Hahn a changé de violon entre les sessions de cet enregistrement réalisé en 2012 et 2017, mais les montages ne s’entendent pas (ce sont deux Vuillaume). Esthétiquement, Hilary Hahn choisit la voie d’un cantabile continu, donc pas d’une suite de danses bondissantes (façon Mullova ou Faust), mais pas non plus un « sirop à la sauce romantique ». Cette finesse sereine est splendide.



Écoutez la Sonate n°1 pour violon seul de Bach