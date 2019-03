Yannick Nézet-Séguin et la cause des femmes

La publication, mardi, du programme de l’Orchestre de Philadelphie, dont Yannick Nézet-Séguin est le directeur musical, confirme la tendance observée à Montréal avec, cette fois, un coup de projecteur marqué sur les compositrices avec la programmation de douze oeuvres de toutes les époques, de Louise Farrenc à Lera Auerbach et Zosha Di Castri, en passant par Lili Boulanger et Betsy Jolas. Une commande à Valerie Coleman ouvre la saison et Gabriela Lena Frank sera compositrice en résidence. Au podium, six femmes : Marin Alsop, Karina Canellakis, Jane Glover, Mirga Gražinytė-Tyla, Susanna Mälkki et Nathalie Stutzmann.