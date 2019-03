While We Wait, Kehlani

La Californienne Kehlani refait surface avec un nouveau mixtape qui, s’il faut prendre son titre au pied de la lettre, sert à nous faire patienter jusqu’à la parution d’un second disque officiel, deux ans après SweetSexySavage. Ce qui ne signifie pas que ce qu’elle nous offre aujourd’hui nous laissera sur notre appétit : empruntant ton nettement plus doux et caressant, la musicienne au timbre clair et fin offre une poignée de chansons originales délicieuses, sinon un brin convenues sur le plan des thèmes. Superbe entrée en matière que ce duo avec Musiq Soulchild intitulé Footsteps, sur une rythmique breakbeat aérienne signée SuperDuperBrick et J. Young White. Deux autres chansons néo-R&B plus tard, elle mord à pleines dents dans un rythme boom-bap intitulé Morning Glory, l’image de Lauryn Hill en tête. Avec sa ligne de basse qui traîne des pieds sous une mélodie pop, Kehlani tire le meilleur de son collaborateur Ty Dolla $ign sur la solide Nights Like This, avant de conclure sur des notes plus acoustiques et jazzées (Butterfly) et hip-hop (Love Language).



Écoutez Footsteps (en collaboration avec Musiq Soulchild)

While We Wait ★★★ 1/2 R&B Kehlani, Atlantic Records