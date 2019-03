Canterbury Girls, Lily & Madeleine

Canterbury Girls est l’album de l’équilibre pour les soeurs Jurkiewicz. En six ans, Lily & Madeleine ont pris de l’assurance non seulement dans l’alliage très fin de leurs voix, mais aussi dans la philosophie de leur genre. Ce quatrième album réussit un jeu intéressant : les airs pop, folk, indie rock ou rythm and blues, déjà savamment construits sans excès dans le lustre, gagnent en cohésion grâce aux variations bien plus audacieuses de leurs harmonies vocales (surtout sur Just Do It). C’est un album de textures, de mouvement, de fluidité, de grâce plus ronde ; Bruises est la plus éloquente à cet égard. Dans l’étude de leurs relations (amicales comme amoureuses) et des conséquences intérieures de les découvrir insuffisantes, Lily & Madeleine apparaissent en parfait contrôle, fragiles mais fortes — un signe peut-être que leur première collaboration avec les producteurs Daniel Tashian et Ian Fitchuk a été majeure dans la construction de cette unité nouvelle. À voir le 8 mars au Quai des brumes.

