Mare Nostrum III, Fresu, Galliano et Lundgren

Il y a le (formidable) trompettiste italien Paolo Fresu ; l’accordéoniste français Richard Galliano ; le pianiste suédois Jan Lundgren. Il y a entre eux ce projet de trio — Mare Nostrum — qui dure depuis une douzaine d’années, et dont le premier disque avait connu un grand succès (à l’échelle jazz), mérité en tout point. Voici donc la troisième contribution de ce groupe entièrement (et très) européen, qui ne change rien à sa formule éprouvée : un son quelque part au confluent du jazz, de la musique classique et de la forme chansonnière ; un grand lyrisme, la formule sans batterie ou contrebasse mettant à l’avant-plan le pouvoir des mélodies déployées. Partout, une douceur délicate dans la touche ; une grande fluidité dans les échanges (cohésion remarquable). L’effet nouveauté est forcément atténué au troisième album, et celui-ci ne prêche pas d’audace. Mais cela n’empêche pas l’expression d’une musique qui se veut belle, et qui sait l’être dans sa délicatesse.



Mare Nostrum III ★★★ 1/2 Jazz Fresu, Galliano et Lundgren, Act Music