«Despacito» devient la vidéo la plus regardée sur YouTube

La chanson Despacito du Portoricain Luis Fonsi vient de battre un nouveau record sur YouTube en dépassant les 6 milliards de vues, devenant la vidéo la plus regardée sur le réseau social, a annoncé mardi la filiale de Google.

Le clip, sorti en janvier 2017, détient également le record de la vidéo ayant atteint le plus rapidement les 2 milliards de vues (155 jours), les 3 milliards (en 204 jours) puis les 4 milliards (272 jours).

Et le tube de Luis Fonsi caracole loin devant les autres vidéos à succès de YouTube, cumulant près de 2 milliards de vues supplémentaires que son challenger, Shape of you de Ed Sheeran (4,09 milliards de vues).

Le précédent tenant du record de vues sur YouTube, le chanteur sud-coréen Psy et son Gangnam Style, qui avait été le premier à franchir la barre des 2 milliards de vues, se retrouve quant à lui à la cinquième place du classement actuel (3,3 milliards de vues).