Mort du musicien Mark Hollis, ex-chanteur de Talk Talk

New York — Mark Hollis, chanteur du groupe britannique Talk Talk, célèbre dans les années 1980, est mort à 64 ans, ont annoncé lundi plusieurs de ses proches sur les réseaux sociaux. « Je suis très choqué et attristé d’entendre que Mark Hollis est décédé », a indiqué l’ancien bassiste du groupe, Paul Webb, sur Facebook. « Musicalement, c’était un génie, et c’était un honneur et un privilège d’avoir joué avec lui dans le groupe », a-t-il ajouté. « Repose en paix, Mark Hollis », a aussi tweeté Anthony Costello, cousin par alliance du musicien. « Mari et père merveilleux. Homme fascinant, fidèle à ses principes. Avait pris sa retraite de la musique il y a 20 ans, mais restait une icône musicale indéfinissable », a-t-il ajouté. Sollicités par l’AFP, des agents de Mark Hollis n’étaient pas joignables dans l’immédiat. La cause et le lieu de son décès n’ont pas encore été précisés. Lancé à Londres en 1981, le groupe Talk Talk s’était fait connaître au Royaume-Uni et en Europe avec ses tubes au son pop synthétisé, comme It’s My Life et Such a Shame. Mais le groupe avait ensuite changé d’orientation avec son album The Colour of Spring, sorti en 1986, caractérisé par une approche bien plus improvisée qui devait marquer le début du « post-rock ». Si elle a eu beaucoup d’influence, notamment sur Radiohead ou le groupe islandais Sigur Ros, la technique d’improvisation de Talk Talk rendait l’organisation de concerts difficile, et le groupe s’est séparé en 1991 après des tensions avec sa maison de disques. Aux États-Unis, il a connu un léger regain de popularité en 2003, notamment après que le groupe californien No Doubt et sa chanteuse, Gwen Stefani, eurent repris It’s My Life. Mark Hollis, né le 4 janvier 1955 à Tottenham, avait lui disparu de la scène publique depuis 1998 et la sortie de son album solo, très intimiste, intitulé simplement Mark Hollis.