Coeur de pirate et Loud monteront sur scène pour une prestation aux Juno

Toronto — Coeur de Pirate, Loud et le plus récent gagnant du prix Polaris, Jeremy Dutcher, monteront sur scène au prochain gala des prix Juno. La chanteuse québécoise fera équipe avec le rappeur Loud le temps d’une prestation. Les deux artistes sont en lice pour le prix de l’album francophone de l’année. Jeremy Dutcher — finaliste pour le prix de l’album de musique autochtone de l’année — offrira une prestation aux côtés du violoniste Blake Pouliot, qui est nommé dans la catégorie du meilleur album classique. Le duo country The Reklaws se joint également aux artistes déjà annoncés pour le gala, soit Loud Luxury, Bulow et Corey Hart. La cérémonie des Juno, qui sera animée par Sarah McLachlan, sera diffusée depuis London en Ontario le 17 mars, à CBC.