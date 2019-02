Ariane Moffatt, sortie de sa coquille

« Ça, c’est un beau gros Métropolis ! » s’est exclamée Ariane Moffatt, qui vendredi soir renouait enfin avec son public, quatre mois après avoir lancé l’album Petites mains précieuses, son sixième. Trois chansons plus tard, elle s’est reprise sans se corriger : « Je n’ai pas reçu le mémo : paraît que ça a changé de nom, ici ? » Le Métropolis restera toujours le Métropolis, et toujours aussi « mythique » pour l’auteure-compositrice-interprète qui a pris sa rentrée à bras-le-corps pour donner une décharge électrique bienfaitrice à ses nouvelles chansons.

Une grande sphère translucide occupait le centre de la scène ; on devinait les formes des instruments à l’intérieur. Lorsque les lumières ont été tamisées, son orchestre s’y est inséré, lançant les premières mesures de la posée Souffle pour deux, qui ouvre son nouvel album. Debout derrière son synthétiseur, on reconnaissait Ariane Moffatt dans sa veste fluo. On distinguait aussi Philippe Brault à la basse et à sa gauche, et ça ne pouvait être que le complice Joseph Marchand à la guitare, à sa droite — quand ce gars-là joue, ça s’entend. Tout doucement, dans un jeu d’ombres chinoises dansant sur les parois de la sphère, la soirée débutait sur la pointe des pieds.

La sphère s’est ouverte pour la suivante, Les apparences, comme si l’orchestre sortait de sa coquille, image soutenue par un tempo nettement plus énergique. On pouvait enfin apercevoir l’impeccable section rythmique, Maxime Bellavance (du collectif funk The Brooks) à la batterie et Mélissa Lavergne aux percussions, qui à elle seule a su donner énormément de saveur à chacune des chansons où elle était mise en évidence.

Le premier tiers du concert était au poil. Suave, d’un irrésistible pop/funk/new wave suranné aux couleurs synthétiques des années 1980, serti d’orchestrations délicates et justes et des nécessaires lignes de basse de Brault. Impossible de ne pas frétiller du mollet sur La statue, et même chose sur Pour toi, qui bénéficiait de la participation de Sylvia Cloutier. La musicienne originaire d’Iqualuit a synchronisé son chant de gorge aux pulsions disco de cette chanson qui, à entendre la foule chanter, s’est déjà taillé une place dans le coeur des fans. Petit bond dans le passé ensuite avec une Debout relookée par l’orchestre, les couleurs funk eighties lui allaient comme un gant.

Un sans-faute jusque-là pour Ariane Moffatt, qui a choisi ensuite d’entrer dans le vif de la soirée avec une sélection de chansons aigres-douces à l’image de son dernier album, introspectif, parfois même grave dans ses thèmes, malgré les apparences funk et synth-pop. La ballade Cyborg, qui aborde notre dépendance aux téléphones portables et à leurs applications chronophages, bellement rendue. Une gâterie, ensuite : reprise de The Sweetest Taboo de Sade, influence avouée sur le son de Petites mains précieuses… mais une reprise un peu trop prudente à notre goût.

Rendu à Pneumatique noir, les murmures de la foule laissaient entendre qu’un retour aux grooves dansants de la première partie aurait été bienvenu — dommage, car l’interprétation qu’en a offerte Moffatt était forte. Heureusement que N’attends pas mon sourire et sa ligne de basse entêtante se pointaient pour redonner l’envie de se défouler — et ce, en dépit des idées suicidaires qui rôdent dans le texte de la composition.

Ariane Moffatt a ainsi relancé sa rentrée sur des rythmiques qui remettaient enfin au goût de la soirée les congas de Lavergne, avec Viaduc (qui se terminait par un clin d’oeil à George Michael !), le rock new wave de In Your Body (de l’album MA, avec Moffatt à la guitare électrique), et des relectures absolument délicieuses de ses plus anciens succès, solide Retourne chez elle aux couleurs R&B, dansante, épatante et sensuelle Je veux tout réinventée par le jeu saccadé de Bellavance, suivie de Réverbère, la nouvelle O.N.O. et Miami. En guise de rappels, quelques demandes spéciales des fans offertes au piano, Point de mire avec Les Louanges, qui avait assuré la première partie (son premier Métropolis !) et La main — celle que Moffatt n’a pas perdue, à l’aise comme toujours sur ce terrain de jeu qu’est la scène, entourée de musiciens de haut calibre.