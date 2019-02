Le chanteur américain R. Kelly fait face à 10 chefs d’accusation d’abus sexuel

R. Kelly, la vedette américaine du R&B accusée de multiples agressions sexuelles depuis des décennies, a été inculpé vendredi de 10 chefs d’accusation d’abus sexuel accompagné de circonstances aggravantes, dont plusieurs avec des mineurs, a annoncé une responsable du tribunal du comté de Cook, dans l’Illinois.

Selon cette même source, neuf des 10 chefs d’accusation concernent des mineurs âgés de 13 à 16 ans.

Le chanteur de 52 ans, récemment accusé de relation pédophile par un avocat, doit comparaître devant un tribunal du comté de Cook à Chicago, où il réside, le 8 mars, a expliqué la responsable du tribunal à l’AFP.

Le journal local Chicago Sun-Times indique pour sa part qu’un mandat d’arrêt a été lancé contre R. Kelly.

Contacté par l’AFP, l’avocat du chanteur, Steve Greenberg, n’a pas répondu.

Toujours selon le Chicago Sun-Times, les crimes présumés vont de 1998 à 2010 et ont été commis contre quatre victimes, dont trois mineures.

«C'est fini»

La semaine dernière, le très médiatique avocat Michael Avenatti — qui défend notamment l’actrice pornographique Stormy Daniels dans son litige l’opposant au président Donald Trump — avait expliqué être en possession d’une nouvelle vidéo montrant R. Kelly ayant une relation sexuelle avec une mineure.

Il avait également expliqué avoir fait suivre « cette nouvelle preuve vidéo établissant la culpabilité » du chanteur à la procureure du comté de Cook.

« C’est fini », a-t-il estimé vendredi sur Twitter.

« Après 25 ans d’abus sexuels en série et d’agressions de filles mineures, il est temps pour R. Kelly de rendre des comptes », a-t-il ajouté.

