Show de vents

Montréal/Nouvelles Musiques, qui se proclame « festival international », avait programmé pour son concert d’ouverture une oeuvre du Montréalais Samy Moussa, une composition du Montréalais d’adoption (originaire de Québec) Jean-François Laporte et du Montréalais Michel Gonneville.

Comme nous l’avions écrit lors du dernier Festival Bach, le concert d’ouverture est souvent un acte de foi symbolique. En matière d’ouverture internationale, les dix minutes de Ligeti faisaient donc un peu chiches !

Quant à la « fenêtre sur l’état actuel de la création musicale », revendiquée par Walter Boudreau dans son préambule, nous avons effectivement eu, jeudi, un certain reflet de la création d’ici, quoique Samy Moussa, exilé en Europe, soit désormais assimilé à un talent international, ce qui, d’ailleurs, s’entendait assez nettement.

Stasis était la seule oeuvre « fraîche » (au sens de récente et inédite ici) du programme. Un programme dont on ne peut nier la perspicace logique : des musiques pour vents utilisant les effets de spatialisation. Stasis requiert huit cors et des tam-tam (ou gongs dans la dénomination de l’oeuvre). Les cornistes jouent des notes tenues qui confèrent un cadre hiératique mystérieux au propos (d’ailleurs la composition a été créée lors d’un office religieux en Allemagne). Une grosse déflagration au milieu de l’oeuvre nous « purge » le sens auditif, un peu comme un trou normand agit sur le goût lors d’un grand repas. Il est intéressant de constater que la spatialisation (alliée au mode de production sonore des cornistes) est plus clairement perceptible après ce gros coup de tonnerre.

Ligeti trahi

Les choses se gâtent nettement par la suite. L’oeuvre de Laporte débute dans le noir. Quatre grosses trompes font des bruits de bourdons et tournoient avant que les protagonistes se mettent à se balader dans les allées en émettant des bruits divers. Certains spectateurs écoutent fascinés, d’autres médusés, la frange restante, réactionnaire sans doute, se demandant comment et au nom de quoi on peut en arriver là.

Puis survient Ligeti ou ce que l’on prétend être du Ligeti et qui n’en est aucunement. Comment le très scrupuleux Jean-Willy Kunz a-t-il pu faire cela ? Il suffit d’écouter Hans-Ola Ericson (BIS) ou Gerd Zacher (DG) pour comprendre ce que Ligeti a voulu : traduire de manière sonore, à l’orgue, l’idée d’essoufflement. C’est le sens de l’oeuvre, sa nature profonde. Entretenir un son et un souffle normalisé, comme nous l’avons entendu, est un contresens. Et si l’orgue du lieu ne permet pas l’effet voulu par le compositeur, le constat est que sa partition ne peut y être présentée.

Michel Gonneville n’a pas été trahi par Walter Boudreau, qui a mis beaucoup de soin à redonner une seconde vie à HoMa, partition de 2007 pour 28 vents, percussion et orgue. Les vents entrent en procession répartis en deux groupes puis gagnent les deux côtés de l’église. On y entend de manière très récurrente le Veni creator morcelé. L’entrée de l’orgue, après regroupement des instruments sur scène, apporte une texture et une cohésion qui, précédemment, manquaient aussi cruellement que l’intérêt.