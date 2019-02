Yannick Nézet-Séguin dans «Turandot» et «Wozzeck» au Met

La 14e saison des retransmissions du Metropolitan Opera s’ouvrira le 12 octobre avec Turandot dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Le Met diffusera ses cinq nouvelles productions : Porgy and Bess de Gershwin, Akhnaten de Glass, Wozzeck de Berg (dirigé par Yannick Nézet-Séguin), Agrippina de Händel et le Vaisseau fantôme mis en scène par François Girard et dirigé par Valery Gergiev. Les autres opéras seront Manon, Tosca, Madama Butterfly et Maria Stuarda. Parmi les événements non diffusés, signalons la reprise de la Damnation de Faust de Robert Lepage, la présence d’Étienne Dupuis dans Werther, le troisième opéra mené par Yannick Nézet-Séguin.