Enchanted Isle, Voces 8

L’ensemble Voces8 est ce groupe vocal de huit chanteurs qui avait subjugué les auditeurs du festival Musiques et autres mondes d’Ottawa et des Concerts Lachine en 2015, au point de pulvériser tous les records de ventes de CD à l’issue de concerts. Au fil des parutions de disques (Lux, Eventide, Winter), Voces 8 occupe le créneau décrit dans le cas de la musique de Lauridsen : celle d’une musique chorale moderne, aisément décodable, à effet « planant » ou apaisant. Par rapport au CD Lauridsen, aux racines clairement classiques, Enchanted Isle est un projet de « crossover », ce dont atteste immédiatement une prise de son plus colorée et enrobée, légèrement pop. Mais le niveau vocal et la qualité du projet sont irréprochables, qui fait se succéder May It Bedu Seigneur des anneaux et l’Agnus Dei composé sur l’Adagio de Samuel Barber, ou des oeuvres nouvelles de Thomas Adès ou John Tavener et des chants traditionnels comme Danny Boy ou The Parting Glass dans d’excellents arrangements réalisés sur mesure.



Écoutez May it be

Enchanted Isle ★★★ 1/2 Classique HHH 1/2 Voces8, Decca, 483 4670