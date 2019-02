L’artiste de la chanson Mario Chenart s’éteint

Mario Chenart, un artiste avantageusement connu dans le milieu de la chanson francophone québécoise, est décédé en fin de semaine dernière à l’âge de 57 ans. L’auteur-compositeur-interprète natif de Lévis s’est d’abord révélé en devenant lauréat de sa catégorie au Festival international de la chanson de Granby (FICG) en 1990. Huit ans plus tard, on lui a remis le Félix de l’auteur-compositeur de l’année au gala de l’ADISQ. Au long de sa carrière, Mario Chenart a travaillé avec une multitude d’artistes, ayant notamment écrit pour Marie Denise Pelletier et Laurence Jalbert et ayant signé la direction artistique de nombreux galas. Il laisse dans le deuil son épouse, Joëlle Lévesque, ses deux enfants, ses parents et son frère.