Jordi Savall: somptueux retour aux sources

C’est sur l’emballement irrésistible de la Bourrée d’Avignonez, oeuvre d’un anonyme du XVIe siècle recueillie et publiée dans son Recueil de plusieurs airs par André Danican Philidor l’Aîné, que s’est achevé, dans une communion rare avec un public aux anges, le premier « grand concert classique » de Jordi Savall au Québec

Le musicien catalan était venu deux fois en 2017 pour des projets multiculturels. Le premier, Venise millénaire, dans une salle, le Théâtre Maisonneuve, indigne de son statut ; le second (Les routes de l’esclavage), pétri de bons sentiments mais de faible substance musicale avait eu l’insigne honneur de la Maison symphonique. On n’aurait pas certes dédaigné retrouver la Maison symphonique cette fois-ci, mais toute question de capacité mise à part (les 467 places de la salle Bourgie c’est bien exigu pour un tel géant de la musique) nous avions au moins, cette fin de semaine, un contenu parfait dans un écrin adapté.

Un événement déclencheur

Savall est venu avec cinq autres musiciens, dont Manfredo Kraemer au violon et Philippe Pierlot comme partenaire gambiste. Hélas le grand théorbiste Rolf Lislevand, blessé, avait dû être remplacé. Son absence a été très honnêtement comblée, même si son replaçant, à l’aise dans les oeuvres extraverties, semblait ne pas trouver sa place dans certaines pièces intimes (Musettes I et II de Couperin).

Avec cette tournée nord-américaine, Jordi Savall effectue un heureux retour aux sources, à ces musiques françaises du film Tous les matins du monde, événement déclencheur qui a changé tant de choses pour le gambiste et chef d’orchestre. Programme parfait, alternant les effectifs et les climats (intimisme des Concerts à deux violes égales de Sainte-Colombe, qui se sont admirablement déployées après un début hésitant du Retour) et musiques brillantes comme la Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris en fin de première partie ou les irrésistibles « Couplets de Follies » de Marin Marais.

Regarder le jeu d’archet de Jordi Savall est un plaisir et un spectacle en soi. Avoir des musiciens baroques qui s’accordent avec autant de soin et jouent avec une telle précision est un bonheur que l’on peut chérir à long terme et préserver comme modèle. Le talent de la programmation et de l’agencement fait le reste, c’est-à-dire un concert dont l’auditeur sort avec un sentiment de plénitude et l’assurance d’avoir assisté à quelque chose de particulier et précieux.