Spectaculaire prudence de Marie-Mai au Centre Bell

Il y eut Offenbach, le premier groupe d’ici à se produire à la cour des grands — le Forum à l’époque, c’était en 1980 —, Céline Dion qui remplit le Centre Bell en un claquement de doigts, Arcade Fire l’a réussi plus d’une fois à son tour, mais vendredi soir, c’était celui de Marie-Mai pour le deuxième d’une série de trois performances dans l’aréna montréalais, cinq ans après son dernier concert sur la même glace. C’est ce que l’on retiendra, surtout, du prudent mais généreux spectacle que l’auteure, compositrice et interprète nous a offert : son exploit, celui de chanter en français dans cette immense salle bondée résonnant d’ordinaire dans la langue d’Ariana Grande (en concert le 1er avril prochain).

Que l’on soit fan ou non de Marie-Mai, de son oeuvre pop-rock radiophonique et (ou) du virage dance-pop amorcé sur son plus récent album Elle et moi paru l’automne dernier, son geste commande le respect. D’autant qu’elle se présente sur la grande scène du Centre Bell avec l’assurance d’une pro, qui craque néanmoins sous le coup de l’émotion durant le premier acte de son concert, après avoir chanté la récente Empire en ouverture. « Ce soir, je décolle avec vous », nous dit-elle les yeux pleins d’eau en présentant la suivante, Je décolle, elle aussi du récent album.

En fait, c’est pratiquement tout le nouveau matériel qui fut présenté vendredi sur scène, dix des vingt et une chansons au programme, à telle enseigne qu’on se demande ce qu’elle trouve de mal à Un pied dans la porte, seule chanson exclue de la soirée, la pauvre… Après Je décolle arrive Assoiffés de pouvoir, une composition rock-pop maquillée avec des arrangements dance qui pousse la star jusqu’au bout de sa passerelle labourant le parterre.

Photo: Patrick Beaudry

La scénographie est simple mais efficace : de grands écrans LED en guise de décor (trop souvent employés à plaquer les images filmées en direct du visage de la chanteuse), un large escalier au centre de la scène avec, de chaque côté, les musiciens : deux batteurs-percussionnistes (appuyés par des séquences rythmiques préenregistrées), un guitariste et une claviériste, qui appuie Marie-Mai aux choeurs.

Le jeu d’éclairages paraît plus fonctionnel que sensationnel, mais une sorte de plateforme lumineuse et mobile est suspendue au-dessus de la passerelle pour enrichir la dynamique visuelle. Les tableaux, dispersés dans la soirée, où elle s’accompagne de sa troupe de huit danseurs font de l’effet : les chorégraphies d’Alex Dunn sont élégantes et énergiques.

Marie-Mai bouge avec aisance et chante avec conviction, donnant ainsi plus d’âme aux chansons du dernier album ; de celui-ci, elle offrira en première partie les ballades La fin (un piano à queue est roulé sur scène pour l’occasion) et la chanson-titre (avec l’enregistrement du couplet de Koriass), entrecoupée de ses vieux succès, Ne m’écoute pas, Garde tes larmes, Différents qui suscite beaucoup d’enthousiasme de ses fans, À bout portant et le mégasuccès Mentir.

Et puis ça coupe, juste comme Marie-Mai commençait à trouver son erre d’aller — le parterre était debout, mais depuis 45 minutes déjà, tous les spectateurs dans les sièges sont demeurés sagement assis. On allume les lumières, sans prévenir : voilà l’entracte. Mauvaise idée qui ne serait sans doute jamais passée à l’esprit d’Ariana Grande. « Monsieur, vous savez combien de temps elle dure, l’entracte ? » À mes côtés, un couple d’ados commence à s’ennuyer. Courage, les vingt minutes de cette inutile et étouffante pause achèvent.

Si au moins l’entracte avait une fonction dans la mise en scène, mais non. Scénographiquement, les deux actes sont interchangeables. Soit, la seconde partie fut supérieure, enrichie par davantage de succès — Conscience, Emmène-moi, Encore une nuit, Qui prendra ma place enfilée dans Indivisible, Je cours et Sans cri ni haine. Marie-Mai y a même offert les meilleures interprétations de son concert, comme le trip-pop Trahison sur ma peau, avec la star dans une combinaison argentée au bout de la passerelle, c’était parfait. S’il fallait un entracte, la mise en scène aurait dû le justifier, au lieu de plomber le rythme du concert.

Ainsi, pour que les fans dans les gradins se lèvent enfin, il aura fallu que Marie-Mai le leur commande durant Je cours. Même la bombe dance-pop Élever et son agréable refrain n’ont pas suffi seuls à provoquer le mouvement de foule qui manquait à l’ambiance du Centre Bell depuis le début. Trop calculé, ce tour de chant ? En tout cas trop sage, trop prudent de la part de cette rockeuse dans l’âme qui se découvre un penchant pour les hymnes dance, mais qui n’a pas encore tout à fait réussi à transmettre à ses fans l’envie de danser, eux aussi.