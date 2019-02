«Don Juan symphonique»: seulement l’amour

Après Starmania et Notre-Dame de Paris, c’est au tour de Don Juan, la comédie musicale créée par Félix Gray il y a 15 ans, de connaître une version symphonique. Si la mission de Simon Leclerc, chef associé de la série OSM POP, ne fait pas l’unanimité — certains estiment qu’un orchestre symphonique ne devrait pas s’abaisser à jouer pareil répertoire —, force est de reconnaître que la démarche, tout en jetant des ponts entre des univers autrement parallèles, magnifie l’oeuvre initiale.

Bien que Félix Gray soit un formidable inventeur de ritournelles, on ne saurait pour autant ranger le compositeur dans la même catégorie qu’André Gagnon, Michel Berger ou Richard Cocciante. Certes entêtants, les airs de Don Juan ne brillent pas par leur complexité. En ce sens, le travail d’adaptation symphonique réalisé pour ce concert tient à la fois de la mise à nu et de l’embellissement. Des quelque 50 morceaux que compte l’oeuvre créée au théâtre Saint-Denis en 2004, Simon Leclerc a choisi d’en remodeler 21, de L’homme qui a tout à Don Juan est mort en passant par Du plaisir et Changer.

Dans le rôle de Don Luis, le père de Don Juan, Robert Marien, seul des sept interprètes à ne pas appartenir à la distribution originale, offre le premier grand moment de la soirée en livrant Mon fils avec toute la conviction qu’on lui connaît. Malheureusement, le vibrant comédien-chanteur n’a pas d’autres chansons à défendre en solo. De manière générale, dans la première moitié du programme, on sent un léger manque d’assurance de la part de Mario Pelchat (Don Carlos), Cassiopée (Isabel) et Cindy Daniel (Elvira), comme s’ils étaient intimidés par l’orchestre. Heureusement, tout cela se règle assez vite. Quant à Philippe Berghella (Raphaël), sa voix est aussi belle et forte qu’il y a 15 ans.

Lorsque Jean-François Breau (Don Juan) attaque Aimer, la Maison symphonique s’électrise. En pleine possession de ses moyens, plus que jamais en adéquation avec son sulfureux personnage, l’interprète emplit la salle de sa voix puissante, osant même quelques pas de flamenco. Puis il entonne Seulement l’amour avec Marie-Ève Janvier (Maria) et l’émotion devient palpable. Sur scène, à ce moment précis, le réel et la fiction se confondent, si bien que la gorge de Janvier se serre et que sa voix cristalline se brise un instant. Quand Breau prend la main de celle qu’il aime, comme pour l’aider à se ressaisir, le geste d’un romantisme absolu déclenche, tout comme le concert dans son ensemble, une formidable liesse.