Stuffed Ready, Cherry Glazerr

Depuis Apocalipstick, second album studio du trio californien Cherry Glazerr, la charismatique leader de la formation, Clementine Creevy, a passé le cap de la vingtaine. La fin de l’adolescence veut nécessairement dire entrée dans une nouvelle maturité (insérez sarcasme ici), ou du moins c’est ce que semblent vouloir démontrer les Cherry. En tournant l’attention sur l’intime et l’identitaire, Creevy prive son groupe d’une verve ardente très garage qui teintait le précédant opus. Revisitant les années grunge de Hole ou des Pixies — avec la guitare dégoulinante en avant-plan et l’apitoiement en trame de fond — (Ohio, Stupid Fish), le groupe de Los Angeles s’impose des balises bien rigides pour revêtir ces nouveaux habits. Traversée d’une mer somme toute assez calme et qui compte quelques chouettes et excitantes vagues (Daddi, Wasted Nun), Stuffed Ready manque peut-être un peu de « stuff », justement.

Stuffed Ready ★★ 1/2 Rock alternatif Cherry Glazerr, Secretly Canadian