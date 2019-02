All, Yann Tiersen

On ne sait trop si c’est l’étonnement, le doute ou l’admiration qui persiste le plus après les 62 minutes de All. Ce dixième album du pianiste et compositeur français Yann Tiersen semble avoir été conçu dans un état d’exploration absolument entière et dévorante. Comme sur EUSA (2016), le musicien fait de la nature une vie d’arrière-plan, incorporant des sons enregistrés non plus seulement sur l’île d’Ouessant, où il habite, mais aussi en Californie et à Berlin — là s’arrête toutefois la comparaison. Son piano, plus coulant qu’avant, moins axé sur la répétition de motifs, ne domine plus, si ce n’est sur les belles Tempelhof et Prad. À vrai dire, rien ne domine dans ces longues compositions aux transitions grésillantes : violons, tambours, cloches, chants choraux, effets électros forment une trame parfois semblable à un brouillard. S’il faut reconnaître son audace et sa recherche sonore, All reste un essai étonnamment bruyant, un grand territoire humaniste fait de couches à la beauté inégale. Donnons-lui du temps.



All ★★★ 1/2 Expérimental Yann Tiersen, Mute