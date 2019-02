Trio 97 @ The Village Vanguard, Fred Hersch Trio

Et voilà le pianiste Fred Hersch qui utilise la technique Jarrett : sortir un disque live quelque deux décennies après la prestation. Dans le cas présent, cet enregistrement de 1997, en trio (à l’époque : Drew Gress à la contrebasse et Tom Rainey à la batterie) au légendaire Village Vanguard de New York. La particularité ? C’était là la première prestation de Hersch comme leader au Vanguard. Il y reviendra souvent, et multiplie depuis les live au Vanguard. L’autre particularité, c’est qu’on a ici accès au Hersch de la première époque : celle avant qu’il n’échappe de peu à la mort pour cause de démence associée au VIH — un épisode qui a profondément changé son approche du jeu. Mais Trio 97 (moitié standards, moitié compositions) permet de réaliser à quel point cette évolution est… subtile. Parce que tout était déjà là : cet art de la nuance, cette touche d’une formidable précision, cette recherche de la perfection qui n’enlève rien aux contours émotifs des pièces. Du beau et grand Hersch.



Écoutez I Wish I Knew

Trio 97 @ The Village Vanguard ★★★★ Jazz Fred Hersch Trio, Palmetto