Les bruits de la ville, Voyou

Sur une scène musicale française qui commence à s’encombrer de ces auteurs de chansons synth-pop (Chaton, l’excellent Flavien Berger, Jaune, Pépite, on en passe), Thibault Vanhooland pourrait bien tirer son épingle du jeu grâce à ses thèmes originaux et à son côté tendre et ludique. Le bassiste et trompettiste de formation qu’on avait aperçu aux Francos l’an dernier après avoir lancé un séduisant premier EP (et son succès Seul sur son tandem, repris sur l’album) présente un premier album multicolore où chaque composition érige son propre petit univers, de l’envoûtante et doucement nostalgique bossa-électro À nos jeunesses en ouverture jusqu’à l’angélique hommage à sa ville d’origine (Lille), en passant par le refrain sifflé Dehors suggérant une affection du musicien de 28 ans pour le son vintage d’Étienne Daho. Même quand les rythmiques sont plus crispées, comme sur la fabulation Papillon ou sur la singulière On a marché sur la Lune, l’argument électronique de sa proposition demeure secondaire par rapport à son amour de la chanson franco classique approchée comme de fantasques petits récits.



Écoutez Les bruits de la ville

Les bruits de la ville ★★★ 1/2 Pop Voyou, Les Disques Entreprises