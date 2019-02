Added Sugar, Planet Giza

Disséminant sur Soundcloud depuis cinq ans ses productions caractérisées par des rythmiques rap bondissantes et un contagieux sens du groove, le trio québécois Planet Giza (Dumix, Rami B et Tony Stone, aussi chanteur) attire déjà l’attention hors de nos frontières. Avec ce suave album de neuf chansons, Planet Giza marque de gros points : moins abstrait que ses premiers EP, Added Sugar révèle le côté R&B futuriste du trio grâce à des ambiances racoleuses aux synthétiseurs chatoyants et aux mélodies de basses dodues, et tout ça lui va comme un gant. Les compositeurs parviennent à un bel équilibre entre les atouts du R&B classique des années 1990 et les audaces de studio, comme sur les précieuses Timeless//3 Stacks (collaboration avec l’ami Kaytranada) et S.O.S. ; sur la rampante Ace Boogie Energy et Brk Frm Nrml (une collaboration avec le MC Mick Jenkins), le trio insiste sur ses racines rap, ayant d’abord été reconnu comme une équipe de producteurs-réalisateurs avant d’apparaître comme des compositeurs et interprètes pop pourvus d’un fameux flair.



Écoutez You Wasn't Lyin'

Added Sugar ★★★★ R&B/hip-hop Planet Giza, indépendant