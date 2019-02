Jan Lisiecki, Orpheus Chamber Orchestra

Revoici l’Orchestre de chambre new-yorkais Orpheus, qui joue sans chef, associé au pianiste canadien Jan Lisiecki pour un disque admirablement composé. La proposition est d’autant plus passionnante que nous arrivent en même temps, sur étiquette BIS, les deux concertos par Ronald Brautigam, sur une copie d’un Pleyel de 1830, accompagné par Michael Alexander Willens et sa Kölner Akademie. Brautigam apporte la meilleure offre pour les amateurs d’instruments anciens, mais Willens reste un chef baroqueux assez raide et dogmatique. Plus chaleureux mais pas effusif dans les mouvements lents, Lisiecki nous propose une version chambriste traditionnelle de très bonne qualité. Ses concurrents en la matière sont surtout Helmchen-Herreweghe (Pentatone) et Louis Lortie avec l’OSQ (Atma), plus tonique, personnel et contrasté. Dans une optique plus symphonique, la version Katsaris-Masur est incluse dans l’incontournable coffret Mendelssohn-Masur (Warner). En CD isolés, la différence tient aux couplages, avec, ici, 22 minutes de piano solo.



Jan Lisiecki ★★★ 1/2 Classique Felix Mendelssohn : Concertos pour piano nos 1 et 2, 17 Variations sérieuses, Rondo capriccioso, Chant du gondolier, Orpheus, DG 483 6471