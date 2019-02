Robert Schumann, Orchestre de chambre d’Europe

Balance parfaite entre rêve et frustration. Ce CD nous propose un bien musical précieux pour l’humanité : un Concerto pour violoncelle de Schumann qui vient titiller les anges, notamment dans un Adagio de rêve, par un violoncelliste qui s’affirme de plus en plus comme un musicien hors norme, capable de soutenir des pianissimos d’une beauté irréelle, associé à un géant de la musique bientôt nonagénaire. Aucun admirateur de la musique de Schumann ne peut faire l’impasse sur ces 23 minutes lunaires. Le concerto est idéalement couplé avec des pièces pour violoncelle et piano ou pour trio (Fantasiestücke op. 73 et 88, Stücke im Volkston, Adagio et Allegro). Mais on tique un peu, car l’affiche associant Martha Argerich et les frères Capuçon, nous l’avons déjà vue. Et pour cause : ce sont les concerts de Lugano présents dans divers coffrets et réédités dans la boite Argerich – Lugano. Attention : il est donc possible qu’on vous refile ici 55 minutes de doublons (exceptionnels, certes) pour 23 minutes d’apesanteur. À vous de voir.



Robert Schumann ★★★★ 1/2 Classique Concerto pour violoncelle, Gautier Capuçon (violoncelle), Orchestre de chambre d’Europe, Bernard Haitink, Erato 0190295634216