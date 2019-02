Sept femmes reprochent à Ryan Adams des comportements inappropriés

Sept femmes reprochent à l’auteur-compositeur-interprète américain Ryan Adams d’avoir fait preuve d’un comportement inapproprié à caractère sexuel et abusif, après leur avoir offert de les aider dans leur carrière musicale, selon un reportage du New York Times. Dans l’article publié mercredi, une jeune musicienne de 20 ans affirme que l’homme de 44 ans aurait tenu plusieurs conversations inappropriées en sa compagnie, alors qu’elle n’avait que 15 et 16 ans. Désignée par son deuxième prénom, « Ava », elle a aussi affirmé qu’Adams s’est dénudé lors d’un appel vidéo. L’ex-épouse du chanteur, l’actrice et chanteuse Mandy Moore, soutient quant à elle qu’il aurait fait preuve de violence psychologique à son égard. Le couple a divorcé en 2016. Les chanteuses Phoebe Bridgers et Courtney Jaye ont elles aussi indiqué que Ryan Adams s’était comporté de manière inappropriée au cours de leurs relations. Le Times soutient que ces témoignages ont été corroborés par des amis et des proches qui étaient présents à l’époque des faits reprochés. Les gérants de Ryan Adams n’ont pas encore offert de commentaire à Associated Press, mais un avocat du chanteur a nié les propos du quotidien new-yorkais. L’artiste a sorti son premier album en 2000 et a été nommé sept fois aux prix Grammy.